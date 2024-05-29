«З хуліганських мотивів»: справу про вбивство підлітка у київському фунікулері передано до суду

Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони, дії якого призвели до смерті підлітка у столичному фунікулері у квітні цього року, передано до суду.

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В ДБР нагадали, що 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак помер на місці події.

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«Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

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Товариши загиблого, яки були з ним у той трагічний день, згадували, що нетверезий дорослий почав чіплятися до людей у вагоні, зокрема до Максима, запитуючи, чи «готовий він віддати борг батьківщині». Юнак відповів, що «готовий, коли прийде час».

Фото Pixabay

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