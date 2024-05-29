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Lida Lee після чуток про алкогольну залежність розкрила всю правду та показала себе справжню

18:39 29 травня 2024
Співачка Lida Lee

Співачка Lida Lee, яка після розриву співпраці з Дмитром Монатіком переживала непрості часи в пошуках себе, розкрила всю правду про пережите та показала справжню себе в новому кліпі «Сама». Цю роботу артистка називає маніфестом.

Вона розповідає про «шаленого митця», який творив образ, не відповідний внутрішнім відчуттям артистки.
У кліпі Lida Lee проходить умовний коридор внутрішньої трансформації та позбавляться минулого, з образами та невпевненістю в собі. Вона знімає перуку та каже: «Я зможу все сама».

Нагадаємо, Lida Lee на певний час зникла з інформаційного простору. В Мережі ширилися чутки про лікування артистки від алкогольної залежності. Співачка підтвердила, що опустилася до самого дна, проте знайшла сили піднятися й почати все спочатку.

Фото: з відкритих джерел

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