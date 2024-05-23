Lida Lee відверто зізналася, що довело її до алкогольної залежності

Українська співачка Lida Lee, яка нещодавно вперше з’явилась на публіці після зізнань в алкогольній залежності, розповіла про свій стан та про те, що стало його причиною.

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На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала відверте відео, на якому сидячи у ванній розповіла свою історію. Співачка зізналася, що переживала непростий період в кар'єрі. Якщо спочатку сцена рятувала її, а потім призвела до морального занепаду. В тому числі через те, що співачка не хотіла грати якусь роль, а хотіла бути собою.

«За весь час моєї кар'єри я бігла і постійно ставила собі запитання, куди та від кого? Я виходила на сцену та співала, зривала ваші оплески і розуміла, я бігла до вас, мене це рятувало, але я морально падала, коли бігла від кліше, що я чиясь в житті, на сцені, напевно, і вдома. Ці гойдалки зруйнували мій стан», — зізналась Lida Lee.

Вона каже, що пережила сильний стрес та «боляче впала», але знаходить в собі сили, щоб подолати труднощі самостійно. За словами Ліди, вона змогла зробити це після того, як попросила пробачення у самої себе.

«Я вперше впала дуже боляче і рятувати стала себе сама. Перше, що я зробила, — попросила у себе вибачення за те, що коли всі мене топили, я не врятувала сама себе», — каже співачка.

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За словами Ліди, вона вирішила поділитися своїми слабкостями, щоб стати сильнішою, попросити пробачення у тих, кого підвела.

Нагадаємо, раніше Lida Lee була підопічною Дмитра Монатіка, а після припинення співпраці розпочала сольну карєру. На початку війни артистка сиділа без роботи та шила плитоноски для військових. Потім вона зникла з інформаційного простору. В мережі ширились чутки про лікування співачки від алкогольної залежності.

Фото: з відкритих джерел

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