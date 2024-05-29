Бомби з телевізійним наведенням: Іран вперше поставив рф новітні КАБи для ударів по Україні

Іран вперше поставив рф новітні бомби для ударів по Україні. Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відеозапис з Курської області. Напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту нові іранські керовані авіабомби Qaem-5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише 2019 року. Очевидно, безпілотник збирався атакувати Сумщину. Втім, йдеться у повідомленні, він з невідомої причини впав.

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Раніше ЗС рф не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами аналітика Рьопке, їх використання свідчить про «новий рівень» військової співпраці Тегерана та москви. Qaem-5 — іранська бомба типу «повітря-земля» з телевізійним наведенням.

Зазначимо, що росія постійно атакує КАБами Харків, руйнуючи будинки та цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирне населення.

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