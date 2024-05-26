«Ворог зупинений»: Україна планує контрнаступ на Харківщині

В ЗСУ заявили, що планують контратаки, щоб відтіснити російські сили, які захопили територію на північному сході Харківської області. Вторгнення, яке почалося два тижні тому, відкрило новий фронт і розтягнуло ресурси Києва. Але москва не змогла досягти своєї мети створити буферну зону до 30 кілометрів в межах України, заявив Ігор Прохоренко, офіційний представник Генерального штабу України.

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«Ворог зупинений», — сказав він на брифінгу.

За словами Прохоренка, росія накопичує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області. За його словами, оборона там була посилена і військові не допустять «прорахунків», які дозволили росіянам вдертися в Харківську область на початку травня.

Через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон, щоб відкрити новий фронт у Харківській області, наступ зупинився в місті Вовчанськ, менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону, і в Липцях на південний захід, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Новий фронт кремля змусив Київ перекинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки москва посилила атаки на сході.

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DeepState, картографічний сервіс, який ведеться у співпраці з Міністерством оборони України, не зафіксував значного просування кремлівських військ в рамках харківського наступу за останній тиждень. За словами Сирського, російське військове командування відправляє резерви для підтримки місцевого наступу, але безрезультатно, пише Bloomberg.

Бої в східній частині Донецької області посилилися, оскільки кремль набрав обертів, використовуючи свою перевагу над Україною в боєприпасах і живій силі. Російські війська просунулися вперед біля стратегічно важливого населеного пункту Часів Яр, який вони прагнуть захопити «за будь-яку ціну».

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За даними Гештабу ЗСУ, втрати ворога в Україні вже перевищили півмільйона осіб.

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