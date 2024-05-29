Попросять проїхати до ТЦК: у якому разі виданий військовий квиток визнають недійсним

В Україні, де триває загальна мобілізація, відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних Сил, СБУ, розвідувального органу, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», пише «Судово-юридична газета».

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У разі коли відомості, зазначені у графах 1−5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Реєстрі «Оберіг», він вважається недійсним. Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 травня № 559, яка набула чинності 18 травня, і якою затверджено нову форму ВОД.

Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», перевіряється через:

• електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

• районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

Так, відповідно до додатку до постанови 559, у графі 1 зазначається належність до військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст). У разі коли громадянин України виключений з військового обліку, зазначається категорія військового обліку, з якої він був виключений.

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У графі 2 зазначається номер картки платника податків, у разі його відсутності — серія та номер паспорта.

У графі 3 для військовозобов’язаних та резервістів зазначається склад відповідно до положень статті 5 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників — не заповнюється.

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У графі 4 для військовозобов’язаних та резервістів зазначається військове звання (для громадян, виключених з військового обліку, зазначається військове звання на дату виключення з військового обліку), для призовників — не заповнюється.

У графі 5 цифрами зазначається військово-облікова спеціальність, визначена громадянину відповідно до переліків, які затверджені Міноборони (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ зазначається профіль відповідно до переліку, затвердженого СБУ).

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У графі 13 зазначаються дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського ТЦК або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення громадянина з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення) з військового обліку відповідно до положень статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Графа 14 заповнюється відповідно до положень статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» у разі: зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу або вступ на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти; направлення на альтернативну (невійськову) службу; направлення для відбування покарання до установ виконання покарань; виключення з військового обліку з таких причин, як визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування у запасі.

Слід зазначити, військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, тобто, до 18 травня, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка.

Однак, якщо в ході перевірки документів, до прикладу, на вулиці, буде встановлено невідповідність даним «старого» військово-облікового документа і Реєстру «Оберіг», то особу можуть навіть затримати.

Так, відповідно до постанови Кабміну № 560, у ході перевірки документів громадян зокрема звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» (територіального центру комплектування та соціальної підтримки). Із зазначеною метою представники ТЦК, органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру «Оберіг».

У разі виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру «Оберіг» старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру «Оберіг».

Як вказано у постанові № 560, із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУПАП.

Таким чином, хоча й військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом про посилення мобілізації, і є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа, однак, якщо у Реєстрі «Оберіг» будуть мати місце розбіжності з «паперовою» версією ВОД, то особу можуть покликати до ТЦК для уточнення даних — і навіть затримати.

Крім того, невідповідності відомостям, що містяться в Реєстрі «Оберіг» є підставою для видачі (заміни) ВОД за заявою особи.

Раніше «ФАКТИ» писали, які документи потрібно надати ТЦК для підтвердження права на відстрочку.

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