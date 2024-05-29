Перемога «Оболоні» та рятівний гол «Вереса»: відеоогляди перших стикових матчів за місця в УПЛ

У середу, 29 травня, на арені «Лівий берег» під Києвом (там «Епіцентр» приймав «Верес») та на столичному стадіоні «Оболонь» відбулися перші матчі плей-оф за місця в українській прем'єр-лізі, з якої одразу вилетіли «Минай» та «Металіст 1925».

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Чемпіонат України. Плей-оф за місця в УПЛ

29 травня (середа)

«Оболонь» (Київ) — «Лівий берег» (Київ) — 1:0 (Мороз, 53).

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«Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Мороз, 28 — Гайдучик, 80).

Зустрічі у відповідь відбудуться на арені «Лівий берег» під Києвом та стадіоні «Авангард» у Рівному 2 червня. Нагадаємо, що у стикових поєдинках зустрічаються 13-та та 14-та команди УПЛ та 3-й і 4-й колективи першої ліги. Як відомо, «Інгулець» (Петрове) та «Карпати» (Львів) підвищилися у класі безпосередньо.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі можливі суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото upl.ua

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