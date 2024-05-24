Чемпіонат України з футболу, 30-й тур, 24—25 травня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 24 травня, поєдинком у Черкасах стартував останній, 30-й, тур української футбольної прем'єр-ліги, чемпіоном якої достроково став донецький «Шахтар».

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24 травня (п'ятниця)

ЛНЗ (Черкаси) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Тілль, 16). Юніорські склади — 0:4.

1:0 Тілль (16-а хв.)

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У 30-му турі УПЛ у суботу, 25 травня, також зіграють (початок усіх зустрічей — о 15:30): «Чорноморець» — «Дніпро-1», «Кривбас» — «Минай», «Рух» — «Динамо», «Полісся» — «Шахтар», «Зоря» — «Колос», «Оболонь» — «Олександрія», «Металіст 1925» — «Верес».

Становище команд:

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1. «Шахтар» — 71 очко;

2. «Динамо» — 66;

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3. «Кривбас» — 54;

4. «Дніпро-1» — 49;

5. «Рух» — 49;

6. «Полісся» — 47;

7. ЛНЗ — 41 (30);

8. «Ворскла» — 33 (30);

9. «Зоря» — 32;

10. «Чорноморець» — 32;

11. «Олександрія» — 31;

12. «Колос» — 29;

13. «Оболонь» — 26;

14. «Верес» — 25;

15. «Минай» — 25;

16. «Металіст 1925» — 23.

Бомбардири: 14 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Данило Сікан («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»); 9 — Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 8 — Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Ярмоленко («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Ілля Квасниця («Рух»); 7 — Максим Задерака («Кривбас»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»); 6 — Дмитро Криськів, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Володимир Бражко («Динамо»), Ігор Краснопір («Оболонь»).

Додамо, що чемпіоном України U19 стало «Динамо», яке розгромило в останньому турі в гостях «Рух» — 5:1. Підопічні Ігоря Костюка набрали на фініші 73 очки, випередивши в підсумковій турнірній таблиці на два пункти «Шахтар» і аж на 20 балів — «Дніпро-1».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у фіналі Кубка України переміг «Ворсклу».

Фото ФК ЛНЗ

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