Стали відомі можливі суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Віцечемпіон України київське «Динамо», яке минулого сезону не пробилося в основний раунд єврокубків, дізналося своїх можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Завдяки тому, що новоспечений переможець Ліги Європи «Аталанта» гарантувала собі четверте місце у чемпіонаті Італії, команда Олександра Шовковського у другому відбірному раунді ЛЧ буде «сіяною» і отримає в суперники або віцечемпіона Сербії «Партизан», або другий клуб чемпіонату Швейцарії «Лугано».

Нагадаємо, що з обома клубами «біло-сині» раніше перетиналися в єврокубках: з «Партизаном» — 3:0, 2:0 у 1976-му та 4:1, 3:2 у 2017-му, а також із «Лугано» — 1:1, 0:0 у 2019-му.

Якщо «Динамо» пройде першого суперника, то гарантує собі як мінімум потрапляння до групи Ліги Європи (інакше — перехід до 3-го відбірного раунду Ліги Європи).

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У третьому раунді кваліфікації ЛЧ кияни будуть «невсіяними» та отримають в опоненти один із чотирьох клубів — «Рейнджерс» (Шотландія), «Славія» (Чехія), «Зальцбург» (Австрія), «Лілль» (Франція). Хтось із них дістанеться «біло-синім» і у разі виходу в раунд плей-оф ЛЧ (інакше — виліт у раунд плей-оф ЛЄ).

До речі, чемпіону країни «Шахтарю», щоб безпосередньо потрапити до основного турніру Ліги чемпіонів, потрібно, щоб «Реал» у фіналі поточного турніру (1 червня на «Уемблі») обіграв дортмундську «Боруссію» (інакше донеччани потраплять у раунд плей-оф ЛЧ).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» резервним складом перемогло в останньому турі УПЛ «Рух» і залишив львів'ян без єврокубків.

Фото ФК «Динамо»

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