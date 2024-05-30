Дивовижний лайфхак з іржавим цвяхом для дачників: зробіть так, і мурахи покинуть вашу дачу назавжди (відео)

Дітей в школі вчать, що мурахи — дуже корисні комахи, які допомагають знищувати довгоносиків та інших шкідників.

В той же час дачники знають, що мурахи також можуть завдавати чималої шкоди в городі та на дачі.

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Вони сприяють зменшенню вмісту гумусу у грунті і підвищенню його рівня кислотності. Крім того, ці комахи непоправно пошкоджують врожай малини, суниці чи полуниці.

А ще ці комахи розносять по саду бур’яни та шкодять посівам.

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Чергова важлива причина, чому мурахи завдають шкоди — це їх «співпраця» з попелицею. Мурахи пасуть і розводять попелицю, як люди овець. І харчуються солодкими виділеннями попелиць. І якщо дачник не позбудеться мурах, то і вивести попелицю на ділянці йому теж не вдасться.

Тому зрозуміло прагнення деяких людей позбавитися цих комах. Але цього не завжди вдається досягти.

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Тому постійно з'являються все нові способи боротьби з мурахами. Про ще один, досить незвичний метод розповіли в Мережі.

Його автор пропонує використовувати іржаві цвяхи або інші залізні деталі. Втім, самих лише металевих предметів недостатньо — варто приготувати чудодійний настій з додаванням порошку лимонної кислоти (1 чайна ложка на 0,5 л води). Отриманим настоєм обробіть місця, де ви бачили мурах і вони туди вже не повернуться, адже взаємодія кислоти з іржею на цвяхові супроводжується неприємним для мурах запахом.

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Городник говорить, що це відлякає шкідників на кілька сезонів.

Також нагадаємо кілька дієвих методів відлякати мурах від вашої оселі.

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