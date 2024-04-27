Мурахи обходитимуть ваш будинок: кілька ефективних методів боротьби з комахами

Відомо, що мурахи можуть завдати великої шкоди в саду або на городі. Але й в оселі вони — чималий клопіт. Особливо часто ці комахи турбують власників приватних будинків, пише видання Wprost.

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Звичайно, для боротьби з мурахами можна використати хімічні засоби, але вони можуть виявитися небезпечними, особливо якщо в домі є маленькі діти та домашні тварини. Тому варто використовувати природні та екологічні методи, які передбачають не стільки знищення мурах, які вже у вас оселилися, скільки запобігання їхньому проникненню у ваш будинок.

Щоб мурахи не проникли в будинок, слід стимулювати нюх цих комах (вони дуже чутливі до запахів). Найбільш ненависні мурахам аромати кави, кориці, гвоздики, цитрусових і палісандра. Отже, коли ми помічаємо навкруги більше мурах, ніж зазвичай, коли вони проявляють активність біля вхідних дверей чи тераси, слід розсипати на землю ароматні спеції або висушену кавову гущу. Така обробка повинна відігнати комах в іншу частину саду. Запахи також відлякують кротів.

Ще ефективнішим буде обприскування віконних і дверних рам розчином води з одним із зазначених вище масел. Можна змочити ватний диск маслом і змазати рами та дверні коробки. Робіть це в середньому раз на тиждень, особливо навесні та влітку.

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Змащення дверних коробок маслом має ще одну перевагу. Коли з відкритого вікна дме легкий вітерець, прекрасний аромат однієї з олій поширюється по всьому будинку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як позбавити свою оселю від молі та як «без хімії» позбутися комарів.

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