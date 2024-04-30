Полуниця благає про допомогу: як врятувати солодку ягоду від довгоносика (відео)

Коли полуницю вже висаджено, власники дачі чи городу починають розмірковувати, коли можна буде запрошувати рідних та друзів поласувати солодкою ягодою.

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Але завжди потрібно пам'ятати, що цьому на заваді може стати злий і підступний ворог — довгоносик, нагадує Ukr.Media.

Серед численних видів довгоносиків, яких називають на честь загальної рослини-господаря, полуниці шкодять два види малиново-полуничних довгоносиків (O. Rugosostriatus, O. ovatus) та чорний виноградний довгоносик (Otiorhynchus sulcatus), найбільший з згаданих видів, який, крім полуниці, харчується більш ніж 150 різними рослинами. З іншого боку, полуничні довгоносики будуть харчуватися на малині, ожині та деревних декоративних рослинах.

Оскільки полуниця, або садова суниця, вирощується як багаторічна ягідна рослина і взимку проходить період спокою, її коріння стає гарним джерелом харчування для личинок довгоносиків навесні. Пошкодження коренів призводить до затримки зростання або повної загибелі полуниці.

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Дорослі особини малиново-полуничного та виноградного довгоносика зазвичай мають колір від коричневого до чорного, іноді зі світлішими плямами на спині та характерним «носатим» профілем, вони не вміють літати і наносять відносно незначну шкоду полуниці, вигризаючи нерівні зазубрини по краях листя. Дорослі особини кореневого довгоносика зазвичай харчуються вночі, а день проводять на рівні землі.

Основна шкода виходить від личинок — вигнуті, безногі, білі або рожеваті з темнішою головою, вони мешкають у ґрунті, де харчуються коренями, як було сказано вище. Найкраще вести боротьбу з довгоносиком на полуниці на стадії личинки.

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Є два варіанти, чим обробити полуницю від довгоносика: біопрепарати з паразитичними нематодами та агрохімічні інсектициди.

Боротьба з личинками довгоносиків полягає у внесенні паразитичних нематод у ґрунт навколо заражених рослин. Зокрема, Heterorhabditis spp. і Steinernema spp. — паразитичні нематоди, які живляться личинками жуків.

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Корисні нематоди можна придбати у деяких садових центрах. Пам'ятайте, що вносити їх потрібно лише тоді, коли температура ґрунту підвищується вище 11 градусів, а сонце при цьому ще не палить — ультрафіолет швидко вбиває корисні нематоди. Ґрунт повинен бути вологим до внесення та кілька днів після.

Препарат з нематодами наносять біля коренів полуниці та ретельно поливають цю ділянку. Підтримання хорошого рівня вологості запобігає висиханню нематод і підвищує їх ефективність проти личинок довгоносиків.

Якщо ви знаєте про проблему з довгоносиком на полуниці, то обробіть нематодами малинник, а також ожину, напевно, личинки є і там.

Сильне зараження полуниці довгоносиком зазвичай розвивається у тому випадку, коли на ділянці виведені мурахи — вороги довгоносиків, протягом кількох сезонів проблема з довгоносиком на полуниці залишалася без уваги та без контролю.

Тоді вам доведеться використовувати агрохімічні інсектициди, обприскувати пізно ввечері — в цей час довгоносики активні, а бджоли та інші важливі комахи-запилювачі не літають.

Для обробки полуниці від довгоносика розгляньте інсектициди з активними речовинами перметрин, цифлутрин, азадирахтин. Дорослі довгоносики не з'являються одночасно, тому доведеться зробити кілька обробок, уважно слідуючи інструкціям на етикетці.

Також ви можете посипати полуничну грядку діатомовою землею та посадити біля полуниці більше салату — ця зелена культура не є рослиною-господарем і допоможе зменшити загальну популяцію довгоносиків у ґрунті.

Оскільки личинки довгоносика уражають коріння рослин, виявити проблему може бути складно до сильного зараження та слабкого росту або загибелі полуниці.

Влітку проведіть тест на довгоносика — пізно ввечері відвідайте грядку з ліхтариком та огляньте листя полуниці. За наявності дорослих особин, що живляться на листах, застосуйте методи боротьби, запропоновані вище.

Принагідно нагадаємо про чудодійний розчин, яким варто підживити полуницю в кінці квітня-травні, аби ви були задоволені великим врожаєм ягоди.

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