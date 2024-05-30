Це надовго: експерт про те, скільки ще чоловіків «пакуватимуть» до бусиків на вулицях

Випадок із затриманням головреда «Економічної правди» Дмитра Дєнкова викликав негативну реакцію у суспільстві: багато хто з українців був незадоволений тим, що порушується прописана в законі процедура: чоловіків не визивають повістками, а затримують силою.

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На жаль, така ситуація з мобілізацією, зокрема й оповіщення представниками Територіальними центрами комплектації (ТЦК) на вулицях у тому вигляді, якими вони є зараз, можуть бути до тих пір, поки триватиме війна. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Він впевнений, що відповідальність за порушення законів повинна бути для всіх, хто не дотримується правил мобілізації — і військових, і цивільних.

«Мобілізаційні процеси будуть тривати, доки триватиме повномасштабна російсько-українська війна. Українська армія потребує різних типів ресурсів. Зокрема і людських. Це певною мірою може звучати цинічно, але найвагоміший фактор, який забезпечує успіх на полі бою — це навчений, забезпечений та вмотивований український військовослужбовець», — каже Владислав Селезньов.

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Таким чином він прокоментував багаточисленні відео, на яких можно побачити силове затримання чоловіків працівниками ТЦК — цю інформацію жваво використовують ворожі російські пабліки.

Восени, коли активність населення на вулицях прогнозовано збільшиться, реакція на силові методи з боку ТЦК може змінитись, тому владі потрібно шукати варіанти проведення цих заходів. В той же час країна не зможе обійтись без навчених воїнів.

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«Для того, щоб такі особи з’явились на полі бою, їх треба мобілізувати, провести з ними підготовку, перепідготовку, провести бойове злагодження, забезпечити уніформою, зброєю, технікою. Говорити про певні проблеми та викривлення, які відбуваються в рамках мобілізації — важливо. Ніхто не має права порушувати закон і цей процес є обоюдним. Громадяни повинні свідомо дотримуватися норм законодавства про мобілізацію, а представники ТЦК та СП точно не мають права застосовувати фізичну силу. Останнє ми часто бачимо на багатьох відео. Це серйозна проблема. Якщо закон прямо забороняє представникам ТЦК витворяти таке, то вони не мають права таке вчиняти. А якщо вчиняють, то має бути відповідальність. Адміністративна, дисциплінарна або навіть кримінальна», — впевнений експерт.

За словами Селезньова, наразі Україні потрібна ефективна та дієва інформаційна політика.

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«Уряд, саме уряд, а не ЗСУ, повинен має вести роз’яснювальну кампанію про мобілізацію, про те, чому вона важлива, як буде відбуватись вона та підготовка призваних громадян. На деструктивні дії з боку представників української влади по відношенню до громадян має бути миттєва та дієва реакція», — вважає колишній спікер Генштабу.

До цього Селезньов додає, що часто військові повідомляють про те, що мовляв відео «вирвано з контексту», коли йдеться про випадки із застосуванням сили з боку представників ТЦК: «Але точно не може бути вирвано з контексту, коли люди у військовій формі лупцюють цивільних, намагаючись таким чином довести свою позицію».

«У будь-якому разі зволікати з реакцією та трансформацією на державному рівні комунікацій між українським суспільством та урядом не можна. Треба шукати варіанти для того, щоб вчасно інформувати суспільство про те, чому мобілізація важлива. Скажу класичну фразу: „За Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати“. А щоб це була ефективна місія, треба бути навченим, підготовленим, всебічно забезпеченим», — додав Селезньов.

Залишається лише сподіватися, що отримання Україною новітньої західної зброї прискориться, і ЗСУ здобудуть перевагу на полі бою не чисельністю, а технологічно, що зрештою призведе до послаблення мобілізаційних вимог.

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