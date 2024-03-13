Минулого століття туалетними наборами прикрашали столик біля трюмо або трельяж. Нині й трюмо, й трельяж, і порцелянові туалетні набори — вже історія. А поняття «туалетний набір» навіть значення змінило. Колись це був вишуканий порцеляновий або кришталевий сет з флаконів для парфумів, пудрениці, лотка для прикрас та вазочки для квітів. Нині це комплект, до якого можуть входити дезодорант, крем, гель для душу… Змінюються часи, змінюються уподобання, проте вічним є справжнє мистецтво. Воно зачаровує та надихає. А чи є у вас вдома туалетні набори з фарфору, кришталю чи кольорового скла? Чи, можливо, вони залишились лише у спогадах про дитячі роки або юність? Й чи хотіли б ви мати такий набір у себе вдома зараз? В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найгарніші фарфорові туалетні набори вітчизняного виробництва.

«Коли я тільки починала досліджувати історію туалетних наборів з фарфору, то навіть не уявляла такого розмаїття»

— Сьогодні важко уявити, що у середині минулого століття хороша косметика була у нас у дефіциті, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Жінки користувались переважно розсипною пудрою… Компактна з’явилась значно пізніше. Тож туалетні набори мали не тільки естетичну функцію, але часто й прикладну. Коли я тільки починала досліджувати історію створення туалетних наборів з фарфору, то навіть не уявляла того розмаїття. Чимало з них сьогодні стали антикварними та можуть бути гордістю музейних колекцій. Наприклад, такі, як відзначений Шевченківською національною премією у 1986 році туалетний набір «Валентина», створений відомими фарфористами Валентиною та Миколою Трегубовими (на фото у заголовку).

ВІДЕО ДНЯ

— Неймовірна краса!

— Петриківським розписом Марфи Тимченко, який включено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, декоровано туалетний набір Світлани Голембовської.

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С. Голембовська та М. Тимченко. Туалетний набір. КЕКХЗ. 1956. НМУДМ

— Які ще туалетні набори вітчизняних виробників вражають красою?

— Дуже вишуканий і сет Світлани Голембовської з рожевого фарфору. У складі сету два флакони, пудрениця з кришкою, лоток для прикрас, вазочка для квітів. Всі предмети мають скульптурні «ніжки».

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С. Болзан – Голембовська. Туалетний набір, Коростенський ФЗ. 1956. Рожева порцеляна, надглазурний розпис, золочення

Дуже гарні роботи Галини Кломбицької. Її твори виставлялися в салонах Парижа й Ріо-де-Жанейро, були представлені на виставках в Канаді, Бразилії, Японії… Працювала вона на Будянському фаянсовому заводі понад сорок років. У 1960 році створила туалетні набори з фаянсу, які розписали Раїса Вакула та Галина Чернова. У складі дамських наборів -- ваза, пудрениця, баночка для крему та лоток для прикрас.

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Г. Кломбицька, Р. Вакула. Туалетний набір. Будянський фаянсовий завод. 1960. НМУДМ

Г. Кломбицька, Г. Чернова. Туалетний набір. Будянський фаянсовий завод. 1960. НМУДМ

«Мрія кожної жінки — не тільки окрема гардеробна кімната, а й спеціальне місце, де можна присвятити час власній красі»

— Вироби, розписані коростенською художницею Ангеліною Ждановою, вражають ніжністю, -- продовжує розповідь Людмила Карпінська-Романюк. -- Справжнє диво — її розписаний золотом «Туалетний набір» у складі двох ажурних скриньок для пудри та біжутерії та рельєфної підставки для дзеркала, виготовлений на Баранівському фарфоровому заводі.

А. Жданова. Туалетний набір. Дипломна робота, виконана на Баранівському ФЗ у 1959 році

Витонченістю зачаровує туалетний набір з квітковим декором, створений Оксаною Жникруп. Ніжні ромашки є уособленням чистоти та жіночності. В комплекті вазочка, баночки для крему та пудрениця з кришкою, флакон для парфумів. До комплекту входить вазочка для букетика ромашок, і це дуже зворушливо.

О. Жникруп. Туалетний набір (сувенірний). Баранівський ФЗ. 1959

Мабуть, немає жодного поціновувача фарфору, не знайомого з творчістю Владислава Щербини. У Національному музеї українського декоративного мистецтва зберігається неймовірна колекція його скульптурних творів.

В. Щербина. Туалетний набір. Флакон, ваза для квітів, пудрениця з кришкою, скринька для прикрас. Баранівський ФЗ. 1960

— Як вважаєте, чому туалетні набори були настільки популярні?

— Мрія кожної жінки — це не тільки окрема гардеробна кімната, а й спеціальне місце, де можна присвятити час косметичним процедурам, макіяжу, власній красі. Туалетні набори частково втілювали цю мрію. Вони були бажаним подарунком і коштували завжди досить дорого, можна навіть сказати, були предметом розкоші.

В. Горолюк, В. Овчаренко. Туалетний набір. Полонський фарфоровий завод. 1958. Історічний музей Полонської міської ради

Н. Василенко. Туалетний набір. Городницький фарфоровий завод. 1972. Оздоблення виконано ліпними квітами

З часом у продажу з’явилась велика кількість засобів для догляду за шкірою та декоративної косметики. Сьогодні купити їх можна не тільки у спеціалізованих магазинах, а й у супермаркетах. Звичайно, серійні баночки та тюбики не такі вишукані, як фарфорові, проте зручні для кожного дня, для різноманітних подорожей. Тож мініатюрна порцелянова пудрениця вже давно не використовувалася для пудри, а баночки — для крему. Однак у них можна покласти шпильки або інший дріб'язок. У невеличкий флакончик можна поставити квітку. Необхідність у використанні туалетних наборів за призначенням відпала. Нині вони є унікальними зразками порцелянового мистецтва.

М. Трегубов. Туалетний набір "Вечірній" (сувенірний). Коростенський ФЗ. 1962. Фарфор, розпис кобальтом і фарбою

— До кожного туалетного набору входять маленькі порцелянові вазочки для ніжного букетика квітів. Мабуть, це невипадково?

— Квіти створюють особливий настрій. Вони надихають. Та й самі вазочки — справжні витвори мистецтва. Ними можна милуватись і милуватись. До речі, нещодавно я отримала у подарунок від онуки легендарних фарфористів Миколи та Валентини Трегубових Катерини Радько шість авторських вазочок роботи Миколи Семеновича. Заслужений художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Микола Трегубов та його дружина, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Валентина Трегубова, все своє творче життя присвятили порцеляні, найулюбленішому та найскладнішому «аристократичному» виду мистецтва.

М. Трегубов. Декоративні вазочки. В. 6,5-11,5. Коростенський ФЗ. 1960-ті. Кам’яна маса, розпис емалями та англобами

— Яка історія туалетних наборів у світі?

— Вони увійшли в моду в другій половині XVII століття й протягом наступного століття були популярні у вищих колах суспільства. У той час рідкі та сухі косметичні засоби продавалися на вагу, тому вдома потрібно було тримати для них спеціальні флакони й коробочки. Спочатку набори були досить скромні та складалися з кількох основних предметів: гребеня, ручного дзеркала, флаконів для парфумів і баночок з кришками. З плином часу з'являлися дедалі більші й розкішніші. У складі вже були скриньки для коштовностей, приладдя для манікюру, коробочки для шпильок, маленькі свічники та настільні дзеркала. Туалетні набори часто були справжніми витворами мистецтва — з позолотою, розписом. Сьогодні такі фарфорові витвори теж можуть бути окрасою вишуканих інтер’єрів та милим серцю подарунком.

А. Хитько. Туалетний набір. Коростенський ФЗ. 1955. Живописний розпис кобальтом та відводка золотом

Раніше Людмила Карпінська-Романюк розповіла про порцелянові вази для квітів та як їх правильно вибирати.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

На фото у заголовку: В. та М. Трегубови. Туалетний набір «Валентина». Коростенський ФЗ. 1983

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