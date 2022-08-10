Терпкі, насичені смаком та кольором: відомий шеф-кухар поділився рецептом вареників з чорницею
Відомий шеф-кухар Андрій Величко, який нещодавно розповів, з чим треба їсти молоду кукурудзу, запропонував приготувати вареники з чорницею.
«Терпкі, насичені смаком та кольором, що запам'ятовуються на весь рік. Цей делікатес потрібно встигнути приготувати в короткий сезон, доки на ринках з'являється чорниця», — пише Величко на своїй сторінці у Facebook.
Кухар радить не пропустити час, адже сезон чорниці — це липень та трохи серпня. Правда, заморожена є весь рік, але все ж таки зі свіжою ягодою страва вийде більш ароматною.
Продукти:
350 г борошна пшеничного;
2 жовтки;
1 яйце;
1 ст ложка сметани;
1 ст. ложка рослинної олії;
молоко 80 мл;
сіль.
Для начинки
500 г чорниці;
3−4 ст ложки цукру;
1 ст. ложка картопляного крохмалю.
Приготування:
Тісто слід замісити традиційним способом та залишити відпочити пів години, загорнувши у рушник або харчову плівку.
Чорницю помити, при необхідності перебрати, перемішати з цукром та крохмалем.
Вареники можна робити двома способами:
- традиційний — розкотити тісто качалкою, підсипаючи борошно, щоб не прилипало до товщини близько 1 мм. За допомогою склянки чи кільця видавлювати кола, ліпити вареники;
- другий спосіб — розкачане тісто можна нарізати ножем на квадрати орієнтовного розміру 6 см на 6 см. Це набагато швидше, ніж видавлювати кружечки. До того ж, практично не залишається відходів. Вареники виходять трикутними.
Вареники відварити у киплячій та підсоленій воді протягом 3 хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом.
Можна полити такі вареники перед подачею варенням з чорниці.
Якщо заморозити чорницю, то можна приготувати такі літні вареники і в морозний зимовий день.
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