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Терпкі, насичені смаком та кольором: відомий шеф-кухар поділився рецептом вареників з чорницею

12:16 10 серпня 2022
вареники

Відомий шеф-кухар Андрій Величко, який нещодавно розповів, з чим треба їсти молоду кукурудзу, запропонував приготувати вареники з чорницею.

«Терпкі, насичені смаком та кольором, що запам'ятовуються на весь рік. Цей делікатес потрібно встигнути приготувати в короткий сезон, доки на ринках з'являється чорниця», — пише Величко на своїй сторінці у Facebook.

Кухар радить не пропустити час, адже сезон чорниці — це липень та трохи серпня. Правда, заморожена є весь рік, але все ж таки зі свіжою ягодою страва вийде більш ароматною.

Продукти:
350 г борошна пшеничного;
2 жовтки;
1 яйце;
1 ст ложка сметани;
1 ст. ложка рослинної олії;
молоко 80 мл;
сіль.

Для начинки
500 г чорниці;
3−4 ст ложки цукру;
1 ст. ложка картопляного крохмалю.

Приготування:

Тісто слід замісити традиційним способом та залишити відпочити пів години, загорнувши у рушник або харчову плівку.

Чорницю помити, при необхідності перебрати, перемішати з цукром та крохмалем.

Вареники можна робити двома способами:
- традиційний — розкотити тісто качалкою, підсипаючи борошно, щоб не прилипало до товщини близько 1 мм. За допомогою склянки чи кільця видавлювати кола, ліпити вареники;
- другий спосіб — розкачане тісто можна нарізати ножем на квадрати орієнтовного розміру 6 см на 6 см. Це набагато швидше, ніж видавлювати кружечки. До того ж, практично не залишається відходів. Вареники виходять трикутними.

Вареники відварити у киплячій та підсоленій воді протягом 3 хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом.

Можна полити такі вареники перед подачею варенням з чорниці.

Якщо заморозити чорницю, то можна приготувати такі літні вареники і в морозний зимовий день.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати солоні ліниві вареники з соусом зі шпинату.

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