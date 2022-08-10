Терпкі, насичені смаком та кольором: відомий шеф-кухар поділився рецептом вареників з чорницею

Відомий шеф-кухар Андрій Величко, який нещодавно розповів, з чим треба їсти молоду кукурудзу, запропонував приготувати вареники з чорницею.

«Терпкі, насичені смаком та кольором, що запам'ятовуються на весь рік. Цей делікатес потрібно встигнути приготувати в короткий сезон, доки на ринках з'являється чорниця», — пише Величко на своїй сторінці у Facebook.

Кухар радить не пропустити час, адже сезон чорниці — це липень та трохи серпня. Правда, заморожена є весь рік, але все ж таки зі свіжою ягодою страва вийде більш ароматною.

Продукти:

350 г борошна пшеничного;

2 жовтки;

1 яйце;

1 ст ложка сметани;

1 ст. ложка рослинної олії;

молоко 80 мл;

сіль. Для начинки

500 г чорниці;

3−4 ст ложки цукру;

1 ст. ложка картопляного крохмалю. Приготування: Тісто слід замісити традиційним способом та залишити відпочити пів години, загорнувши у рушник або харчову плівку. Чорницю помити, при необхідності перебрати, перемішати з цукром та крохмалем. Вареники можна робити двома способами:

- традиційний — розкотити тісто качалкою, підсипаючи борошно, щоб не прилипало до товщини близько 1 мм. За допомогою склянки чи кільця видавлювати кола, ліпити вареники;

- другий спосіб — розкачане тісто можна нарізати ножем на квадрати орієнтовного розміру 6 см на 6 см. Це набагато швидше, ніж видавлювати кружечки. До того ж, практично не залишається відходів. Вареники виходять трикутними. Вареники відварити у киплячій та підсоленій воді протягом 3 хвилин. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом. Можна полити такі вареники перед подачею варенням з чорниці.

Якщо заморозити чорницю, то можна приготувати такі літні вареники і в морозний зимовий день.

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