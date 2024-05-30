Співачка Ані Лорак, яка зрадила рідну країну та обрала життя у рф та криваві російські рублі, не може дати раду зі своєю донькою-підлітком Софією, яку народила у шлюбі з турком Муратом Налкакіоглу. В інтерв’ю ворожим ЗМІ артистка зізналась, що у спілкуванні з дитиною-підлітком виникають певні труднощі.

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«Підлітки в наш час — це інший рівень складності, я б сказала. Зараз все ускладнилося тим, що з'явився доступ до величезної кількості інформації, діти буквально не вилазять з гаджетів», — поділилася вона.

Однак співачці, як вона зазначила, вдалося знайти підхід до доньки.

«Тому я бажаю всім, хто зараз має дітей перехідного віку, просто набратися терпіння. Якнайбільше надавати любові, підтримки. Бути для дитини другом, опорою та орієнтиром. Сонечка росте чудовою дитиною з красивим серцем. Я її підтримка, а вона — моя», — констатувала зрадниця, яка нещодавно втратила батька Мирослава Куєка.

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Нещодавно відомий продюсер Сергій Перман, який раніше співпрацював з Ані Лорак, в інтерв'ю розповів подробиці про їхні стосунки.

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