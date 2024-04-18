Зрадниця Ані Лорак втратила найближчу людину

Зрадниця Ані Лорак, яка живе та працює в рф і співчуває «дарагім» росіянам, втратила батька. У віці 77 років пішов з життя поет, літератор та заслужений журналіст України Мирослав Куєк. Про це повідомив у своєму Facebook журналіст Юхим Гусар.

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«Сьогодні сумна звістка сколихнула серце: помер Мирослав Куєк. Куєк Мирослав Іванович — поет, літератор, заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч, батько співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк)», — пише Гусар.

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Сама Ані Лорак, яка подала документи на отримання російського громадянства, поки ніяк не відреагувала на втрату в публічному просторі чи в соціальних мережах.

Нагадаємо, батьки Ані Лорак розлучилися ще до її народження. Проте співачка підтримувала зв’язок з ним час від часу.

Зрадниця не засудила повномасштабне вторгнення в Україну.

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Нещодавно колишня подруга та кума Ані Лорак — Лілія Подкопаєва відверто розповіла про стосунки з запроданкою.

Фото: з відкритих джерел

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