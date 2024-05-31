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Ексгравець «Будівельника» та брат зірки НБА загинув в автомобільній аварії (відео)

9:17 31 травня 2024
Дрю Гордон

Колишній гравець київського «Будівельника», що припинив існування минулого року, та клубу НБА «Філадельфія», а заразом старший брат зірки клубу Національної баскетбольної асоціації «Денвер» Аарона Гордона, 33-річний американець Дрю Гордон загинув в автомобільній аварії в Портленді в ніч проти 31 травня, повідомляє ESPN.

Брати Аарон та Дрю Гордони

Свого часу Гордон-старший зіграв у НБА дев'ять матчів за «Філадельфію». У Європі центровий виступав за сербський «Партизан», італійське «Динамо», турецький «Банвіт», французький «Шампань», литовський «Летувос Рітас», польську «Зелену Гуру» а також російські «Зеніт», «Автодор» та «Локомотив-Кубань». У майці «Будівельника» володар Кубка Італії, а також учасник Матчу всіх зірок чемпіонату Франції став у 2021 році фіналістом Суперкубка країни та залишив Україну через повномасштабне вторгнення російських військ. Останнім клубом баскетболіста, який минулого року завершив кар'єру, був японський «Райзинг Зефір Фукуока».

У Дрю Гордона залишилися дружина Анджела та троє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексбаскетболіст збірної України загинув унаслідок ракетного обстрілу Львова.

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Фото БК «Будівельник

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