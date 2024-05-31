Підприємцям приготуватися: Кабмін приготував податковий удар по ФОПам

В Україні влада невдовзі планує збільшити ставки основних податків — ПДВ, ПДФО та військового збору, а наступного року ймовірні збільшення податків для фізосіб-підприємців.

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Як пише OBOZ.UA, в урядовій Національній стратегії зазначені нові правила, які впроваджуватимуться поступово. Стверджується, що наразі не йдеться про те, щоб одночасно підвищити основні ставки податків та посилити вимоги для тих, хто знаходиться на єдиному податку.

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Зокрема, пропонуються такі зміни для фізосіб-підприємців:

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Реєструвати ФОП буде не потрібно. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку із статусом «для ведення підприємницької діяльності». А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП;

Ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком;

Другу та третю групу ФОП об'єднають в одну. Вони платитимуть податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності (менше будуть платити торговці, більше — ті, хто надає послуги). Підняття ставок також буде відбуватися поступово: впродовж трьох років;

Зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об'єднаної другої групи буде обов'язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до 18%.

Очікується, що нові правила почнуть запроваджувати з наступного року, проце стриватиме упродовж двох років.

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону, яким пропонувалося повернутися до практики часів СРСР, коли існував податок на бездітність. Втім, після шквалу критики автор відкликав документ з парламенту.

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Фото Pixabay

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