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Суспільство та люди

Стати ФОПом в Україні тепер можна за 10 хвилин, не виходячи із дому (відео)

17:27 5 квітня 2024
Дія

В Україні, де пропонують запровадити нову модель «економічного бронювання», можно відкрити бізнес за кілька хвилин. Про це повідомила команда розробників «Дії».

«В Україні підприємці відкривають бізнес у кілька кліків. А ще ведуть звітність, платять податки та збори й автоматично вносять зміни в Дії! Все зручно, непомітно, людяно. Хочете теж відкрити ФОП? Підготували покрокову інструкцію, як це зробити за лічені хвилини на порталі Дія», — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чи можуть мобілізовані «ФОПи» продовжувати підприємницьку діяльність, а також про те, у яких випадках переселенцям не варто відкривати ФОП.

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