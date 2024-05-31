Франція готується відправити в Україну військових інструкторів: коли це станеться

Франція може незабаром відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку росії, а також може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента. Про це повідомили три дипломатичні джерела, пише видання Reuters.

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За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати й очолити коаліцію країн, що пропонують таку допомогу Києву у військових діях, навіть незважаючи на те, що деякі з його партнерів у Європейському союзі побоюються, що це може зробити імовірнішим прямий конфлікт з росією.

Анонімні дипломати зазначили, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім спрямує в Україну кілька сотень інструкторів. Зазначається, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічному досвіді для військових літаків.

Україна висловила зацікавленість у залученні іноземних військових інструкторів ще в лютому. Днями командувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять інструкторам працювати. Спочатку ця заява була сприйнята як свідчення того, що прибуття французьких інструкторів вже вирішене. Пізніше, однак, Міністерство оборони України пояснило, що хотіло заздалегідь підготувати необхідні документи, щоб уникнути бюрократичних затримок після того, як рішення буде ухвалене.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Швеція передає Україні найбільший пакет військової допомоги.

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