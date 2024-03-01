Ніхто в Європі не збирається вводити війська в Україну, заявив прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала. Він сказав, що паризький саміт, присвячений допомозі Україні, яка вже третій рік поспіль стикається з російським військовим вторгненням, був «мінімальною темою» з точки зору часу. Президент росії путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну. Президент Франції Еммануель Макрон висловив цю ідею в кулуарах саміту, за словами прем'єр-міністра, пише Ceskenoviny.

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«Чи було б корисно деяким солдатам, наприклад, з Франції, перебувати на території України, не воювати там, але, можливо, допомогти з підготовкою, — сказав Фіала. — Переважна більшість погодилася з тим, що це не буде обговорюватися або навіть розглядатися далі. Що це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною. Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну. Я не думаю, що потрібно драматизувати і лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, в якому вони інтерпретуються».

Цього тижня Сполучені Штати та їхні європейські союзники, в тому числі Чехія, заявили, що не планують відправляти наземні війська в Україну, у відповідь на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що кілька країн-членів НАТО і Європейського Союзу розглядають таку можливість. Макрон, однак, сказав, що нічого не можна виключати, а міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне у відповідь заявив, що Париж не відправлятиме свої війська в Україну воювати; якщо вони будуть відправлені, то виконуватимуть конкретні завдання, наприклад, розмінування.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що сказав Зеленський в інтерв’ю Fox: про страх Заходу перед путіним, втрати ЗСУ та коли закінчиться війна в Україні.

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