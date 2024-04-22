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Світ

росію запросили на святкування 80-ї річниці висадки в Нормандії: чи буде там путін

14:17 22 квітня 2024
Вшанування союзників на пляжі Омаха в Нормандії

Близько сорока глав держав пройдуть уздовж пляжу Омаха в Нормандії 6 червня разом з Еммануелем Макроном, щоб відзначити 80-ту річницю висадки союзників. Імена всіх гостей ще не оприлюднені, але ім'я путіна було під питанням протягом кількох годин після того, як про це оголосило радіо Europe 1.

«Що б не сталося, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва москви у Франції», — було сказано в ранковому шоу радіостанції.

Ця заява призвела до певної розгубленості серед організаторів церемоній. Відповідаючи на запитання Le Figaro, посол Філіп Етьєн, голова «Місії Визволення», органу, відповідального за організацію урочистостей, заявив, що йому «нічого невідомо про таке рішення».

Раніше в ефірі Franceinfo він заявив: «Остаточні рішення щодо міжнародної присутності ще не прийняті, і не я буду їх приймати», непрямо посилаючись на рішення Єлисейського палацу.

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Зі свого боку, радники президента Макрона посилалися на Місію, утримуючись від будь-яких заяв чи реакції. Це свідчить про те, що тема, м'яко кажучи, делікатна, пише Le Figaro.

Нарешті, прес-реліз «Місії Визволення» підтвердив, що «росія буде запрошена бути представленою, щоб можна було вшанувати важливість жертви радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року».

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Однак володимир путін, «з огляду на обставини, що склалися, не буде запрошений взяти участь в урочистостях».

«Історично склалося так, що Франція завжди запрошувала на церемонію країни, чиї контингенти висадилися в Нормандії. У минулому запрошення завжди надсилалося росії», — пояснили в Місії, додавши, що «на відміну від кремля, Франція не проводить політику історичного ревізіонізму».

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Однак Місія не уточнила, на якому рівні протоколу буде надано запрошення зараз, і чи можуть бути запрошені інші представники російського режиму, окрім президента, такі як міністр закордонних справ сергій лавров.

«Хоча участь високопоставленого російського чиновника наразі є дуже невизначеною, вона може свідчити про обопільне бажання відновити дипломатичний діалог, який вже кілька місяців перебуває в глухому куті», — зазначає видання.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку військового журналіста Андрія Цаплієнко: «Захід боїться діяти так, щоб добитися військового розгрому росії і путіна».

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