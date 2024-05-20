Перша поїздка за межі Великої Британії після діагностованої онкології: куди поїде Чарльз III

Король Чарльз III готується до своєї першої закордонної поїздки після того, як на початку цього року йому поставили діагноз рак. 75-річний монарх вирушить до Франції в червні, щоб відзначити 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. Як повідомляє New York Post, у поїздці Чарльза III супроводжуватимуть 76-річна королева Камілла і 41-річний принц Вільям.

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У Букінгемському палаці підтвердили, що монарх і члени британської королівської сім'ї відвідають Портсмут 5 червня, щоб відзначити 80-річчя висадки союзників у 1944 році, яка стала поворотним моментом у Другій світовій війні.

6 червня Чарльз і Камілла відвідають Меморіал Британської Нормандії у Вер-сюр-Мер, щоб вшанувати пам'ять усіх 22 422 британських військовослужбовців, які загинули в битві за Нормандію. Вільям не поїде у Вер-сюр-Мер, а натомість відвідає Омаха-Біч разом із кількома главами держав, повідомляє BBC.

Цей візит стане першою закордонною поїздкою Чарльза після того, як у лютому йому поставили діагноз рак. Королю провели операцію з приводу збільшеної простати, під час якої лікарі виявили «окрему проблему, що викликає занепокоєння», яка потребує лікування. Букінгемський палац не уточнив тип раку, на який хворий Чарльз.

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Король, який проходить амбулаторне лікування, офіційно повернувся до своїх громадських обов'язків наприкінці квітня.

Невістка Чарльза, Кейт Міддлтон, також бореться з раком. 42-річна принцеса Уельська поділилася своїм діагнозом у заздалегідь записаному відеоролику, опублікованому 22 березня. Вона розповіла, що «рак був виявлений» після операції на черевній порожнині, проведеної в січні. Тип раку Кейт також не розголошується.

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Раніше повідомляли про те, що в британській королівській родині для представлення монархії на публічних заходах шукають заміну принцесі Уельській на час її лікування від онкології.

Фото Reuters

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