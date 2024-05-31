Ізраїльський боєць ММА заявив, що його намагалися вбити в Україні
Один із найвідоміших ізраїльських бійців змішаних єдиноборств (ММА) 51-річний Хаїм Гозалі заявив, що пережив замах в Україні, повідомляє newsru.co.il.
«Друзі, зараз я можу лишенаписати, що вчора нас врятували від замаху на вбивство, — написав Хаїм Гозалі у Facebook. — Не можу додати деталі. Наші телефони у місцевої поліції. Важливо відзначити, що з нами все гаразд, ми не здаємося Сьогодні ми вийдемо на бій, принесемо пояс і полетимо звідси на нашу святу землю».
Пізніше на сторінці TheShadow69 у Facebook з'явилася додаткова інформація, згідно з якою володар чорного поясу бразильського джиу-джитсу Гозалі прилетів до України, щоб боротися за чемпіонство в організації RFP.
«У ніч перед боєм кілька мусульман прийшли в готель з ножами… і спробували вбити його та його сина (Авів Гозалі — боєць Bellator. — Авт.). Після рукопашної сутички один із терористів витяг пістолет і вистрілив у них, дивом вони не постраждали. Хаїм та його син втекли на дах готелю та замкнулися там на дві години, поки не прибули спеціальні сили, які їх врятували», — йдеться у цій публікації.
Хаїм Гозалі опублікував на своїй сторінці у Facebook посилання на це повідомлення, тим самим фактично підтвердивши інформацію.
Причина нападу на спортсмена не відома. Але в листопаді минулого року Хаїм Гозалі написав на снаряді, який використовували для атак по Сектору Газа, імена своїх суперників-дагестанців Хабіба Нурмагомедова, Іслама Махачова, Хамзата Чимаєва (компанію їм склав американський спортсмен палестинського походження Белал Мухаммад), опублікувавши фото.
«Бійці UFC, які підтримують терористів, це для вас від Хаїма Гозалі. Ізраїль», — написав колишній боєць армії оборони Ізраїлю на прізвисько Бетмен.
Ізраїльтянин не зустрічався на рингу ні з ким, чиї імена написав на ракеті. Але раніше він звинувачував Нурмагомедова, Махачова, Чимаєва та Мухаммада в тому, що вони підбурювали дагестанців розгромити аеропорт у Махачкалі, називав їх сміттям та викликав на бій.
Додамо, що за роки кар'єри у змішаних єдиноборствах Гозалі п'ять разів бився в Україні (у Києві та Дубно) і завжди перемагав.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА з росії, рятуючи кота, випав з 10-го поверху і залишився живим.
Фото Yonatan Sindel/Flash90111
Читайте нас у Facebook