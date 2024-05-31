Кенсінгтонський палац підтвердив, що 42-річна принцеса Уельська не буде виконувати свою звичну роль офіцера-інспектора на традиційному огляді полковників 8 червня. Замість неї ця честь випаде генерал-лейтенанту Джеймсу Бакнеллу.

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Принцеса Кейт не з'являється на публіці відтоді, як 22 березня вона оголосила, що хвора на рак і проходить курс хімієтерапії. Поки що невідомо, чи буде вона присутня на параді Trooping the Colour 15 червня, пише People. Принц Вільям заявив раніше цього місяця, що його дружина «почувається добре», хоча палацові джерела кажуть, що вона не повернеться до роботи, поки не отримає на це дозвіл від лікарів.

Також відомо, що 75-річний король Чарльз буде присутній на «Шикуванні ордена» на тлі лікування від раку та проведе огляд, сидячи в кареті Ландау в Аскоті поруч з королевою Каміллою. Король їхав верхи на коні на патріотичному заході в червні минулого року, вперше за час свого королівського правління, і відродив кінну традицію вперше за 37 років. Його покійна мати королева Єлизавета востаннє їхала в процесії на своєму улюбленому бірманському коні у 1986 році і в наступні роки віддавала перевагу кареті. Король Чарльз повернувся до виконання своїх обов'язків наприкінці квітня після того, як у лютому Букінгемський палац оголосив про його лікування від раку, а його дружина королева Камілла сказала, що він «дуже радий» поверненню до державної роботи.

Trooping the Colour — парад британської армії до дня народження суверена, пов'язаний з особливою подією у 1748 році і зазвичай проводиться в червні. Міністерство оборони підтвердило, що парад відбудеться, як і планувалося раніше, 15 червня, припинивши спекуляції через хворобу принцеси Кейт і короля Чарльза.

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Раніше повідомлялося, що принц Вільям і Кейт під час однієї з подорожей зупинялися в маленькому готелі типу «ліжко та сніданок», власники якого похвалилися милими фото.

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