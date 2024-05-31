У німецькому Мангеймі терорист напав із ножем на учасників антиісламського руху: є поранені (відео 18+)

У Німеччині, де нещодавно внаслідок нападу загинули двоє українців, озброєна ножем людина напала вдень у п'ятницю, 31 травня, на трьох людей у місті Мангеймі на південному заході країни. Серед постраждалих — 59-річний журналіст та антиісламський активіст Майкл Штразінбергер, який готувався до виступу на заході правого руху, який протестував проти ісламізації Європи.

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Напад було знято на відео та поширено за ЗМІ та соціальними мережами. На ньому видно, як терорист ударяє спочатку Штразінбергера, який готувався до виступу перед присутніми на площі Marktplatz, а потім на ще одну людину і поліцейську, яка безуспішно намагалася його зупинити, повідомляє Вести.

Після того, як нападник відмовився підкоритися вимогам поліцейських, які подоспіли до місця інциденту — кинути ніж і здатися, вони відкрили по ньому вогонь зблизька. Терорист упав.

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Весь інцидент знімався і транслювався в прямому ефірі YouTube оператором, спеціально найнятим для документування заходу. Трансляція завершилася із прибуттям на місце бригад швидкої медичної допомоги.

Поліція повідомляє, що небезпеки для суспільства більше немає, проте не може поки сказати, який стан постраждалих.

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Як писали «ФАКТИ», для ескалації конфлікту із Заходом російські агенти готують диверсії в Європі.

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