Вапняного нальоту не буде взагалі: Марина Жукова порадила, що зробити, щоб унітаз був завжди чистим, а в туалеті стояв приємний запах

Марина Жукова — відома експертка, яка охоче допомагає господиням вирішувати питання, пов'язані з «не зовсім приємною» роботою по дому. Як ви зрозуміли, йдеться про чищення унітаза, каналізації, прибирання у санвузлі тощо.

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В одному з недавніх постів Марина розповіла, як зробити, щоб без постійного прибирання унітаз залишався чистим, без вапняного нальоту, а в туалеті стояв приємний запах. Для цього пані Марина використовує «чарівні інгредієнти», з яких робить кульки й кладе в бачок унітаза.

Для приготування «чарівної» суміші потрібні:

- 1 столова ложка зубної пасти (вибирайте ту, що з різким м'ятним ароматом);

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- 1 столова ложка харчової соди;

- 1 столова ложка порошку для ручного прання.

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Все змішати у невеликій ємності до отримання однорідної, трохи клейкої маси.

Отриману суміш потрібно перекласти у невеликий пакет та щільно зав'язати.

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За допомогою голки зробити у пакеті кілька маленьких отворів. Тепер «ароматизатор» готовий.

Його слід опустити у бачок унітаза. З кожним змивом вода набуватиме приємного м'ятного аромату, а сам унітаз очищатиметься від забруднень.

«Ця суміш не впорається із застарілим вапняним нальотом, але допоможе запобігти його утворенню», — додала Жукова.

Раніше Марина Жукова докладно розповіла, як випрати та висушити величезну ковдру або плед.

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