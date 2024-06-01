Вапняного нальоту не буде взагалі: Марина Жукова порадила, що зробити, щоб унітаз був завжди чистим, а в туалеті стояв приємний запах
Марина Жукова — відома експертка, яка охоче допомагає господиням вирішувати питання, пов'язані з «не зовсім приємною» роботою по дому. Як ви зрозуміли, йдеться про чищення унітаза, каналізації, прибирання у санвузлі тощо.
В одному з недавніх постів Марина розповіла, як зробити, щоб без постійного прибирання унітаз залишався чистим, без вапняного нальоту, а в туалеті стояв приємний запах. Для цього пані Марина використовує «чарівні інгредієнти», з яких робить кульки й кладе в бачок унітаза.
Для приготування «чарівної» суміші потрібні:
- 1 столова ложка зубної пасти (вибирайте ту, що з різким м'ятним ароматом);
- 1 столова ложка харчової соди;
- 1 столова ложка порошку для ручного прання.
Все змішати у невеликій ємності до отримання однорідної, трохи клейкої маси.
Отриману суміш потрібно перекласти у невеликий пакет та щільно зав'язати.
За допомогою голки зробити у пакеті кілька маленьких отворів. Тепер «ароматизатор» готовий.
Його слід опустити у бачок унітаза. З кожним змивом вода набуватиме приємного м'ятного аромату, а сам унітаз очищатиметься від забруднень.
«Ця суміш не впорається із застарілим вапняним нальотом, але допоможе запобігти його утворенню», — додала Жукова.
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