Знову будуть чистими як у казці: Марина Жукова порадила, як випрати і просушити величезну ковдру або плед

Скоро літо й кожна господиня намагається у спекотні дні випрати та просушити зимові речі, а також підготувати до наступних холодів ковдри та пледи.

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І якщо з одягом чи білизною все більш-менш зрозуміло, то питання про те, що робити з великою ковдрою або пледом, ставить багатьох у глухий кут. Адже вони занадто великі і важкі, і не завжди помістять у пральну машину. І головне, де їх потім сушити у квартирі?

Вихід знайшла експертка з чистоти Марина Жукова.

Вона показала, як почистити ковдру без ручного прання та використання пральної машини.

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Експертка зазначає, що після ручного прання ковдра стає дуже важкою. Навіть після ретельного віджиму в ній залишається багато вологи.

Для швидкого сушіння ковдри ідеально підходять звичайні домашні сходи або драбини.



«Завдяки такій „гірці“ ковдра сохне дуже швидко! Повітря вільно циркулює, вода стікає, і ковдра максимально позбавляється вологи», — розповіла Марина.



Але сухе чищення надає прекрасну можливість провести дезінфекцію постільних речей.



При сухому чищенні можна видалити плями, прибрати неприємний запах і продезінфікувати ковдру.



Для видалення плям підійде корейське мило. Воно не піниться так сильно, як наше господарське.



«Я просто змочую мило водою, розподіляю його по плямі і трохи натираю губкою. Залишаю на кілька хвилин, щоб мило подіяло, а потім акуратно змиваю. Дивно, але корейське мило справляється навіть з найуїдливішими плямами», — розповіла експертка.



Для дезінфекції можна використовувати бензин, але тільки в невеликих кількостях. Тоді він абсолютно безпечний. При цьому важливо використовувати чистий бензин, без домішок.

Бензин потрібно налити у невелику ємність й акуратно протерти ковдру. Бензин швидко випаровується, не залишаючи запаху. Після обробки ковдру потрібно добре провітрити на свіжому повітрі.

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Також Марина Жукова розповіла, як видалити нагар зі сковорідки методом «пів склянки».

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