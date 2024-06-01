В одному з окупованих міст через отруєне спиртне «задвухсотили» окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі, куди активно завозять російське населення, у так званому Приморському районному відділенні мвс днр смертельно отруїлися четверо загарбників. Ліквідацію псевдополіціянтів та військових організували партизани із Маріупольського Спротиву разом з рухом «Атеш». Про це повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що отруєну горілку росіянам передали в якості «гуманітарної допомоги».

«Через депресію на фоні великих втрат і постійного страху прильоту окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва. Їм передають їх в якості „гуманітарної допомоги“. Завдяки їхній любові до горілки, нам вдалося скоротити чисельність рашистів у міста на чотири людини, включно з декількома офіцерами», — розповідають в партизанському русі «Атеш».

Зазначається, що наразі окупанти намагаються приховати інформацію про інцидент.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, минуло два роки від тоді, як захисники Маріуполя вийшли з «Азовсталі» і потрапили в полон. Значна частина і досі там перебуває.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас у Facebook