Спершу запитайте, в якому сузір’ї він народився: названо знак Зодіаку, під яким на світ з’являються мільярдери зі списку «Форбс»

Дуже часто долю та добробут людини визначають освіта, правильно вибрана професія, працьовитість та підприємливість. Однак астрологи стверджують, що найбільший вплив у цьому питанні мають зірки, під якими народилась людина.

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Зазвичай про цей факт розмірковують «на любительскому» рівні, але видання «Форбс» вирішило підійти до справи більш серйозно і підрахувати, скільки в його знаменитому «Списку багатіїв» знаходиться представників різних знаків Зодіаку, пише Ukr.Media.

За даними останніх досліджень, більшість мільярдерів у списку Форбс — це Діви. З 793 імен, що фігурують у рейтингу, аналізу зазнали 613, з яких понад 70 (близько 12%) народилися між 23 серпня та 22 вересня. Це ставить Дів у лідери серед знаків Зодіаку, схильних до фінансового успіху.

Аналіз показує, що мільярдери народжуються під кожним із 12 знаків Зодіаку, кожен із своїми унікальними рисами, які можуть сприяти чи заважати фінансовому успіху. Наприклад, Овни (8% списку) відомі своїм наполегливим характером. Серед них виділяються такі особи, як колишній віце-президент Microsoft Стів Балмер та засновник мережі магазинів ІКЕА Інгвар Кампрад.

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Інгвар Кампрад

Скорпіон, знак, під яким народився Білл Гейтс, хоч і не найпоширеніший серед мільярдерів, але може допомогти тим, хто досягає успіху завдяки своїй пристрасності та рішучості. Астрологи пояснюють успіх Скорпіонів їхньою здатністю маніпулювати оточуючими, що безсумнівно сприяє їхній впливовості в бізнесі.

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З іншого боку, Стрільці, що становлять лише 6% списку, можуть страждати від неорганізованості та лінощів. Можливо, це впливає на їхню здатність досягати фінансових висот.

Тільці, що символізуються биком, відомі своєю стійкістю та твердістю. Як і їхній зодіакальний символ, багато Тельців у бізнесі покладаються на власний здоровий глузд, що часто призводить до створення статків, гідних місця в списку Форбс.

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Хоча астрологія далеко не завжди є точною наукою, інтерес до впливу зірок на життя людей не згасає. Спостерігаючи за успіхом мільярдерів, кожен знак Зодіаку має свої сильні та слабкі сторони, які можуть впливати на здатність досягати та утримувати багатство. Схоже, що зірки справді відіграють свою роль у народженні багатства, роблячи деякі періоди року сприятливішими для появи майбутніх мільярдерів.

Звичайно, стати мільярдером зовсім непросто, але покращити свій фінансовий стан — цілком можливо. Хоча б за допомогою певних ритуалів від мольфара Єгора Гордєєва.

Ще один варіант — зайнятись роботами на дачі чи присадибній ділянці і стати мільярдером, продаючи овочі та фрукти, або навчаючи інших, як це робити правильно — можливо, це навіть більш реальний варіант.

Фото forbes.ua/

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