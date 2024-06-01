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Клуб споживачів

Полийте цим огірки: вони відразу підуть у ріст і дадуть великий урожай (відео)

11:55 1 червня 2024
розсада

Дачники-городники, які хоч і проводять підживлення розсади, іноді стикаються з тим, що огірки на ділянці не ростуть. Причин цього може бути дуже багато. Але головною причиною є нестача харчування. Може бути навіть таке, що кілька разів підживлювали огірки, а вони все одно не ростуть.

А це значить, що харчування, яке ви внесли, знаходиться у недоступній для рослини формі, стверджує автор відеоблогу для дачників та фермерів.

В цьому випадку допоможе стимулятор росту, приготований з дріжджів.

У першому рецепті для приготування стимулятора росту потрібні пів літра теплої води, столова ложка пекарських дріжджів (підійдуть навіть прострочені дріжджі) та столова ложка цукру. Цукор потрібний, щоб активувати дріжджі. Все добре перемішати й залишити настоюватись 2 години, але так, щоб на розчин не попадали прямі сонячні промені.

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У другому рецепті використовуються свіжі дріжджі. Потрібно 100 грамів дріжджів та 2 столові ложки цукру. Все це розчинити у теплій воді, добре перемішати й залишити настоюватись 2 години у теплому місті.

Вже за дві години дріжджі активувались, розчини стали бурхливими.

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Розчин із сухими дріжджами розчинити у 5 літрах теплої води. Це буде концентрат. А для поливу огірків 1 літр концентрату розчинити у 10 літрах води.

Тепер огірки можна підживлювати. Але перед цим їх потрібно полити водою десь за годину.

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Розчин зі свіжих дріжджів треба розчинити у 10 літрах води. Це також концентрат. Його виходить у 2 рази більше. Для поливу 1 літр цього концентрату розчинити у 10 літрах води. Огірки поливати під корінь.

Такими розчинами можна поливати й інші рослини в городі, окрім томатів. Томати таким підживленням підгодовувати не можна, тому що вони будуть жирувати — дадуть багато зелені й мало зав'язі.

«ФАКТИ» також розповідали, чим підживити томати та як збільшити урожай помідорів у декілька разів.

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