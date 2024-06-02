«З ранку б'юся в істериці»: тяжко хвора Катерина Тишкевич повідомила про погіршення стану

Українська акторка, відома за серіалами «Жіночий лікар» та «Ніщо не трапляється двічі», Катерина Тишкевич розповіла про перебіг лікування своєї хвороби. Нове лікування не дало бажаного ефекту. Про це вона повідомила в сторіз у Instagram.

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Вона розповіла, що до головного болю додалася ще й тривожність. Такий збіг обставин спричинив істерику. Усього акторка назвала три причини, через які психологічно почувається недобре.

Найголовнішою з них стала неефективна терапія транскраніальною магнітною стимуляцією (ТМС). Раніше Тишкевич зазначала, що цей спосіб має «маленьку доказову базу того, що він допомагає», але акторка вирішила ризикнути, тому що якщо це не подіє, то попереду на неї чекає лікування електросудомною терапією, тобто електрошоком.

«Позаду 20 ТМС, і немає більше надії, що цей інструмент допоможе і треба просто трохи терпіння», — написала акторка.

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Ще однією причиною істерики стала відсутність будь-яких змін: «Прийшло літо, а зміна кліматичного сезону — це теж грь*бане підбиття підсумків. І висновок, що я все ще в дупі», — написала вона.

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Зокрема, вона повідомила, що до постійного головного болю додалася тривожність. «Це мене добило», — зазначила вона.

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Як писали ФАКТИ", нещодавно Катерина Тишкевич, яка продовжує відновлення після коми внаслідок сепсису, поскаржилася на погіршення свого стану. Вона розповіла, що її головні болі повернулися з новою силою. Щоб хоч якось полегшити свій стан, вона знову почала приймати антидепресанти.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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