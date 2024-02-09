«Було важко наважитися»: Катерина Тишкевич «підірвала» мережу фотосесією після лікарні

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка дуже довго хворіла та лежала в реанімації, вперше після виходу з лікарні зважилася на фотосесію.

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«Дуже важко було наважитися на фотосесію після дворічної паузи. В мене в телефоні навіть селфі жодного нормального нема за останній час. Все якось не в ресурсі. Все в якомусь неприйнятті себе. А тут ще й нові шрами на тілі додались. Ну короче… Дівчата зрозуміють», — пише Катерина у соцмережах та додає, що цій ініціативі сприяли підтримка її друзів та «стусани» від психолога.

Фото зі сторінки акторки

Фото зі сторінки акторки

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«Нехай усі живі істоти всюди, на всіх планетних системах будуть щасливими та вільними. І нехай мої думки, слова та дії у власному житті сприяють хоча б до певної міри цьому щастю та цій свободі для всіх», — пише акторка.

Фото зі сторінки акторки

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Фоловери активно підтримували Катерину, зазначаючи, що вона дуже красива: «Катя, ти прекрасна! Бажаю здоров'я», «Ви дуже красива і талановита. Кожен фільм з вами дивлюсь на одному вдиху», «Найщиріша та прекрасна талановита акторка. Наша україночка. Щиро бажаю здоров'я та щастя. Все буде добре, я точно знаю».

Нагадаємо, що днями акторка та її чоловік Валентин Томусяк відзначили дерев'яне весілля — творча пара побралася п'ять років тому.

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Фото зі сторінки Катерини Тишкевич

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