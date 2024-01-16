«Підсмажити мізки»: Катерина Тишкевич розповіла, які в неї шанси на одужання

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка опинилася в реанімації та провела кілька днів у комі через сепсис, після виписки з лікарні дала перше інтерв’ю. Вона розповіла, що повернулася з Одеси до Києва та відновлюється вдома. Також вона продовжує шукати шляхи лікування своїх головного болю, від якого страждає понад вісім років.

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За словами Катерини, два тижні після реанімації їй здавалося, що хвороба відступила. Проте ні. Тому акторці знову доводиться приймати препарати.

Лікарі все ще розводять руками в пошуках причини. Наразі вони пропонують кілька варіантів, які могли б покращити стан Тищкевич. Один з них — народження дитини. Але для Катерини та її чоловіка Валентина Томусяка цей крок наразі неможливий. Адже вони не хочуть ризикувати здоров’ям майбутньої дитини, хоча й давно мріють про маля.

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«Ми дуже давно вже хочемо дитину. Але через те, що я постійно сиджу на препаратах, ми цього не робимо. І деякі спеціалісти вважають, що це дійсно шанс на одужання. Але у відсотках — це 20%, що спрацює, а 80% - погіршить ситуацію. Бо ми не викреслюємо ще й післяпологову депресію. Взагалі, ментальний стан у багатьох жінок погіршується. Тобто це ризиковано», — зазначила Катерина в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Ще один варіант, який пропонують лікарі — електрошокова терапія. Але він теж несе багато ризиків і не гарантує результат.

«Це тоді можна вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти. Тобто це, грубо кажучи, „підсмажити мізки“. Я залишаю це на крайній варіант. Або спробувати завагітніти. А якщо ні? А мені вже не можна буде приймати те, чим я хоч трошки пригнічую мігрені. Тобто я буду шкодити дитині, а я так не зможу», — поділилася думками Тишкевич.

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Вона каже, що вчиться приймати біль і жити з ним, проте це дуже складно. Але вона не втрачає надії і впевнена, що зможе все подолати.

Раніше Катерина також розповіла, що причиною сепсису став стафілокок, який потрапив в організм через шкіру. Ймовірніше за все, через катетер, який їй поставили в психіатричній лікарні, де їй вводили новий препарат. Проте позиватися з лікарями чи закладом акторка не буде.

Також акторка наголосила, що наразі вони з чоловіком не проводять ніяких зборів на лікування. Збір закрито за один день і суми вистачає на подальше лікування. Вона закликала не реагувати на повідомлення шахраїв у соцмережах.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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