Не марнуйте час: військова юристка розповіла, яким буде покарання, якщо не прийти до ТЦК по повістці вчасно

Військовозобов'язаний може не прибути до ТЦК вчасно, якщо у нього є на це поважні причини, передбачені постановою № 560. Інакше муситиме сплатити штраф.

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Про це розповіла Суспільному рівненська експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.

«Це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або смерть близького родича. Це може бути смерть когось із батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата чи сестри, діда чи баби, або близького родича дружини. І цією постановою чітко закріпили алгоритм дій», — зазначила вона.

За словами Печериці, якщо людина має поважну причину, то не пізніше трьох днів, від визначених у повістці дати й часу, потрібно повідомити про причини неявки.

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«Також (в постанові. — Авт.) закріпили обов'язок прибути потім упродовж семи днів. Тобто спочатку повідомити протягом трьох днів про причину неявки, а потім упродовж семи днів прибути», — додала юристка.

В той же час якщо людина не встигне упродовж 60 днів оновити дані, то до неї буде застосовано адміністративний штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

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«До речі, тим, хто ігнорує цей обов'язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є в базі ТЦК. І ця повістка буде вважатися належним чином врученою. А коли людина оновить дані, то вона уникне відповідальності і не отримає цього штрафу», — зазначила Печериця.

Також юристка прокоментувала гіпотетичну ситуацію: військовозобов'язаний чоловік прийшов у ЦНАП, уточнив свої дані і по дорозі назад його зупинили працівники ТЦК і просять знову оновити дані. В такому разі, за словами Катерини Печериці, його першочергово попросять показати свій військовий обліковий документ, який перевірять. І лише потім вручать повістку. А варіанту, що на вулиці зупинять і скажуть знову оновлювати дані, не буде.

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Якщо ж військово-обліковий документ відсутній або втрачений, то людина повинна оновити свої дані безпосередньо в ТЦК. Таку процедуру передбачає нова постанова Кабміну від 16 травня № 560.

Нагадаємо, що раніше юристи пояснили також, яке покарання передбачено для вже мобілізованих за самовільне залишення частини чи дезертирство.

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