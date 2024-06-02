Залишення частини чи дезертирство: юристи пояснили, в чому різниця та яке покарання за це передбачено

З початком великої війни в Україні оголосили загальну мобілізацію. Але трапляються випадки, коли мобілізовані з різних причин не бажають брати участь у бойових діях та самовільно покидають військові частини або місця дислокації. В чому різниця між самовільним залишенням частини та дезертирством, пояснили юристи:

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«СЗЧ — самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службі без поважних причин у разі: звільнення з частини; призначення або переведення;нез'явлення з відрядження; відпустки; з лікувального закладу.

В Україні за самовільне залишення частини або місця служби існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У разі самовільного залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, штраф може сягати від 17 000 до 34 000 грн або арешт з утриманням на гауптвахті — від 10 до 15 діб. КУпАП не містить окремої норми за такий вчинок саме під час дії воєнного стану. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років".

Дезертирство, додають фахівці, по суті, також є самовільним залишенням частини або місця служби. Але якщо СЗЧ розглядається більше як тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або нез’явлення на неї впродовж певного періоду, то дезертирство — як умисне залишення частини чи місця служби з наміром ухилитися від служби, тобто у випадку, коли повертатися військовослужбовець не збирається.

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«Дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, — карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років», — констатують юристи.

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