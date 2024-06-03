Король Чарльз призначив послом зірку футболу

Королівський фонд оголосив, що 49-річний Девід Бекхем, який нещодавно розповів, чому одружився із солісткою Spice Girls, став його послом. 75-річний король Чарльз заснував благодійну організацію, бувши принцом Уельським, у 1990 році, з метою створення покращених спільнот.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем відвідав сади короля Чарльза у Глостерширі, де зустрівся з монархом, щоб дізнатися більше про організацію та ознайомитися з деякими освітніми програмами благодійної організації на семінарах. Королівський фонд пропонує освітні курси для близько 15 000 студентів щороку, а також програми з охорони здоров'я та добробуту для ще 2 000 осіб щороку, пише People.

Інші ініціативи включають проєкти регенерації по всій Великій Британії та за кордоном, спрямовані на відродження громад та історичних будівель.

«Я дуже радий співпрацювати з Королівським фондом і мати можливість допомогти підвищити обізнаність про роботу благодійної організації. Завжди прагнув допомагати молодим людям розширювати свої горизонти, і я з нетерпінням чекаю на можливість підтримати освітні програми фонду та його зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити молодим людям більший доступ до природи», — сказав Бекхем у своїй заяві.

РЕКЛАМА

Король Чарльз підтвердив, що збільшує кількість відвідувачів на фоні лікування від раку, але ситуація змінилася порівняно з минулим роком.

Раніше Бекхем підтримав ще одну велику кампанію з королівськими зв'язками, коли виступив у грудні 2022 року в Бостоні на церемонії вручення престижної екологічної премії Earthshot Prize, заснованої принцом Вільямом.

РЕКЛАМА

Про те, що король Чарльз і Бекхем зустрічалися щодо роботи у фонді, першою повідомила газета The Times. За повідомленнями, зустріч відбулася через кілька днів після поїздки принца Гаррі до Великої Британії на 10-ту річницю «Ігор Нескорених».

Слід додати, що Бекхем отримав свій Орден Британської імперії від королеви Єлизавети за заслуги у футболі у 2003 році та вже багато років є близьким до королівської сім'ї, оскільки разом зі своєю дружиною Вікторією Бекхем був присутній на королівських весіллях принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році, а також принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році. Як і багато британців, Бекхем відстояв 12 годин у черзі в Лондоні, щоб віддати шану покійній королеві Єлизаветі у вересні 2022 року, коли її труна знаходилася у Вестмінстерському залі.

РЕКЛАМА

193

Читайте нас у Facebook