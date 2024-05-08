В Британії не затримався: принц Гаррі їде з Меган Маркл в Африку

Принц Гаррі перебуває в Лондоні з нагоди десятої річниці «Ігор Нескорених». Як повідомляють ЗМІ, під час відвідин батьківщини герцог Сассекський не зустрінеться ні з братом, принцом Вільямом, ні зі своїм батьком, королем Чарльзом «через насичену програму його величності». Джерело в оточенні Гаррі повідомило журналістам, що «герцог Сассекський з розумінням ставиться до щоденних обов’язків свого батька та інших його пріоритетів і сподівається побачити короля незабаром».

ВІДЕО ДНЯ

У лютому Гаррі прилетів до Великобританії, щоб провести час з монархом після того, як стало відомо, що у 75-річного короля діагностували рак.

Королівський редактор Hello! Емілі Неш так прокоментувала ситуацію в королівській родині: «Сторонньому спостерігачеві може здатися дивним, що батько і син не можуть знайти час для зустрічі, але король є главою держави, і його щоденник розписаний на місяці вперед. Тому раніше не було впевненості, що принц на кілька днів завітає в Лондон у травні».

За словами королівського редактора ITV Кріса Шипа, герцог Сассекський відвідав штаб-квартиру Почесної артилерійської роти на околиці Лондона, зустрівся з меценатами «Ігор Нескорених». Герцог також виступив на панельній дискусії, однією з тем якої було майбутнє «Ігор Нескорених». Про це Гаррі сказав, що вони триватимуть доти, доки «слугуватимуть своїй меті».

РЕКЛАМА

Час перебування Гаррі у Великобританії буде відносно коротким: герцог повертається до США, щоб разом з Меган Маркл поїхати до Нігерії. Наскільки відомо, пару запросив начальник штабу оборони, найвищий військовий посадовець Нігерії, з яким Гаррі раніше зустрічався на «Іграх Нескорених» у Дюссельдорфі у вересні минулого року. Поїздку спланували після того, як Меган зробила генеалогічний тест, який показав, що вона на 43% нігерійка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган Маркл робить життя принца Гаррі нещасним.

РЕКЛАМА

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

85

Читайте нас у Facebook