СБУ знешкодила агентів спецслужб росії, які готували захоплення стратегічних об'єктів Харківщини

Співробітники СБУ, які днями на Харківщині затриамали ворожого інформатора, який готував захоплення Вовчанська, викрили ще одного агента фсб — чоловік формував «групи підтримки» для прориву російських ДРГ до Харкова.

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Як зазначають в Службі безпеки України, була зірвана нова спробу фсб сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. Зловмисники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону.

Для формування мережі ворог залучив в’язня, який невдовзі мав вийти з місцевої виправної колонії на волю. За вказівкою фсб фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. Після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

«Аагресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним „звітом“ про систему їхньої охорони. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в „обхід“ оборонних ліній українських військ. Однак Служба безпеки зірвала плани рф та викрила агента», — зазначили в СБУ.

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Засуджений був завербований фсб, коли з 2012 року відбував «строк» на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення рф його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України. Перед «етапуванням» він і отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності. Так, він ще в тюрмі мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю — дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із фсб для уточнення завдань.

Наразі агенту-в'язню повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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Нагадаємо, що нещодавно СБУ повідомила про підозру продюсеру та музиканту Юрію Бардашу, який ще на початку повномасштабного вторгнення втік до країни-окупанта, де розпочав регулярну публікацію антиукраїнських дописів на сторінках власного Телеграм-каналу. Ексменеджеру гурту Quest Pistols серед іншого закликав до захоплення армією путіна Києва та Харкова.

Фото СБУ

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