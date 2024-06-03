У Німеччині закликали якнайшвидше мобілізувати 900 тисяч резервістів: що відбувається

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тисяч резервістів у Німеччині через військову загрозу з боку росії. Про це пише tagesschau.de.

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«путін готує свій народ до війни та налаштовує його проти Заходу. Тому ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше, — заявила голова Комітету Бундестагу з питань оборони. - росія не лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображають Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають користуватися зброєю. Все це лякає. Російська атака проти нас вже почалася — це кібератаки, шпигунство та навмисно спровоковані рухи біженців. Ми повинні усвідомити, що війна в Україні зачіпає нас безпосередньо… Якщо російський президент досягне успіху, він продовжить свої рейди. А якщо путін вважатиме, що час настав, він нападе також на країни Балтії».

Бундесвер, додала вона, десятиліттями не визнавав солдатів, які вийшли у відставку з активної служби.

«Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним активом. Однак колишніх військовослужбовців спочатку потрібно буде зареєструвати», — сказала голова комітету.

Саме тому Марі-Агнес Штрак-Циммерманн звернулася до компаній із закликом виділити резервістам серед своїх співробітників певний час для цього завдання.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у Німеччині висловилися про обмін крилатими ракетами з Британією.

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