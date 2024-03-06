Депутат Бундестагу назвав країну ЄС, яка постачає росіянам сировину для виробництва боєприпасів

Депутат Бундестагу (ХДС/ХСС), член комітету із закордонних відносин Родеріх Кізеветтер назвав неприпустимим з боку країн Заходу постачання до росії сировини, яка використовується для виробництва вибухових речовин. За його словами, необхідно застосувати санкції щодо компаній, які постачають нітроцелюлозу до росії, і ввести ембарго на постачання нітроцелюлози, бавовняної целюлози та бавовни, які використовуються в рамках виробництва боєприпасів. Про це Родеріх Кізеветтер розповів у коментарі Guildhall.

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«Те, що західні партнери, зокрема Німеччина, продовжують підтримувати російську військову машину, постачаючи росіянам сировину для виробництва вибухових речовин (нітроцелюлозу), викликає тривогу. Той факт, що Німеччина є одним з основних постачальників і що з 24 лютого 2022 року було здійснено 41 постачання на суму майже 4 мільйони доларів, шокує, але не дивує. Така ситуація зумовлена тим, що Німеччина, як і раніше, не справляється з виконанням санкцій та виступає за збереження лазівок у санкційному режимі замість його посилення», — заявив парламентарій.

Зокрема, він виступив за розширення санкційного режиму та запровадження санкцій щодо постачальників нітроцелюлози до росії.

«Необхідно внести до списку санкцій інші критично важливі матеріали. Зрештою, необхідне повне ембарго на постачання до росії сировини для виробництва боєприпасів, таких як нітроцелюлоза, бавовняна целюлоза та бавовна», — підсумував Родеріх Кізеветтер.

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Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь «Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає росії виробляти боєприпаси», згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується росією для виробництва боєприпасів, поставляється з країн — членів НАТО і країн — партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина та Туреччина. Також у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу до рф, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

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