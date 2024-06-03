«Зможу все сама»: Катерина Кухар заінтригувала появою з молодим стилістом

Прима-балерина Катерина Кухар, яку нещодавно запідозрили у розриві з чоловіком, солістом балету Олександром Стояновим, заінтригувала появою з молодим шанувальником. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала відео з машини, де вона разом з хлопцем співає рядки з нового хіта Ліди Лі: «Зможу все… зможу все сама». Її обранцем виявився український стиліст-перукар Олександр Левинський. Саме він одним з найперших прокоментував відео балерини.

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«Моя», — коротко написав Олександр.

Шанувальники Кухар також відреагували на слова пісні, зауваживши, що самому бути доволі важко.

«Ніколи не буде краще все самій, ніколи! - зазначили підписники. - Бо цей шлях треба ділити з близькою людиною, саме зі своєю людиною, бо мати все у цьому світі є нічим іншим, ніж мати можливість розділити все це з тим, кого кохаєш і хто так само кохає тебе, будьте щасливі, Катерино!»

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«А шо за риженький?» — запитали у мережі.

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Своєю чергою Олександр на своїй сторінці у соціальній мережі виклав спільні з Катериною фото, на яких вони мають дуже щасливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар отримала серйозну травму.

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