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Шоу-бізнес

Дружина Володимира Остапчука потрапила до лікарні: що сталося

16:02 3 червня 2024
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук налякав своїх підписників у соціальній мережі, опублікував фото дружини з лікарняного ліжка. Виявилось, що Катерину Полтавську госпіталізували та відразу поклали під крапельницю. Дівчина не відразу повідомила про причину, яка викликала погіршення здоров’я. Вона лише опублікувала фото з написом: «Госпіталізували».

Згодом Катерина вийшла на зв'язок, пояснивши, що криза минула та назвала причину госпіталізації.

«Вже все ок, — написала Катерина. - Отруїлася просто. Думала, не вивезу».

Повідомив про стан дружини і Остапчук, виклавши фото руки Катерини з крапельницею та підписом, що все добре.

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«Вже все добре, — написав Володимир. — Крапельниці — це наше родинне».

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Нещодавно шоумен і сам потрапив на лікарняне ліжко. Тоді лікарі констатували у нього нервовий зрив.

Нагадаємо, третя дружина Остапчука Катерина Полтавська має власний бізнес у центрі Києва.

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Раніше писали, що тяжко хвора акторка Катерина Тишкевич повідомила про погіршення стану.

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