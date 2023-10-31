Поталанило з дружиною: 23-річна «половинка» Остапчука відкриває власний бізнес у самому центрі Києва

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — не має намірів влазити у «розбірки» з його попередніми судженими, а планує сама стати бізнесвумен.

РЕКЛАМА

Зокрема, в Instagram-stories обраниця шоумена зізналась, що відкриває свій бізнес. Виявляється, Катерина буде власницею студії масажів та лазерної епіляції просто в центрі Києва — у Печерському районі. Свій бізнес Полтавська планує відкрити вже в грудні цього року.

«У грудні я відкриваю студію масажів і лазерної епіляції», — зізналась Катерина.

РЕКЛАМА

Дружина Остапчука також поділилася, що її надихнуло на відкриття власного бізнесу. За словами Каті, вона майже рік все обдумувала і зрозуміла, що хоче займатися саме цим. Також обраниця ведучого додала, має багато друзів-бізнесменів, тому добре розуміється на ризиках та перспективах.

«Я майже рік думала, чим хочу займатися. „Приміряла“ на себе різні варіанти, але всі вони не давали мені натхнення на „почати“, а в мене завжди був принцип: займатися лише тим, що йде від серця. Також у мене багато знайомих, у яких є різні бізнеси, тому я розуміла всі трудності, перспективи», — додала Катерина.

РЕКЛАМА

А нещодавно Володимир Остапчук зробив дружині подарунок, вартість якого становить майже дві тисячі доларів. Катерина зізнавалась, що два тижні на це натякала. Мова йде про новенький iPhone 15 Pro Max, розповіла молода жінка.

РЕКЛАМА

До речі, саме вона стала причиною гучного скандалу, який стався у Кропивницькому під час святкування дня народження приватного дитячого садка.

65

Читайте нас у Facebook та Instagram