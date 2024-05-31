Били «Нептунами» та дронами: ЗСУ підтвердили атаку на нафтотермінали в краснодарському краї
Україна офіційно підтвердила удари по об'єктам росії у Краснодарському краї — поромній переправі та нафтовому терміналу.
«Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту „Кавказ“, що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня — наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту „Кавказ“ і використовувалися для військової логістики агресора», — зазначають в Генштабі.
Зазначається, що удари по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» завдавалися кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса «Нептун». А результати об’єктивного контролю підтвердили вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується.
В Генштабі додали, що комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України. Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.
Нагадаємо, що напередодні вночі морські БПЛА ГУР МО України знищили два транспортно-десантні катери росіян і ще два пошкодили.
Фото — скріншот307
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