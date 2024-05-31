Били «Нептунами» та дронами: ЗСУ підтвердили атаку на нафтотермінали в краснодарському краї

Україна офіційно підтвердила удари по об'єктам росії у Краснодарському краї — поромній переправі та нафтовому терміналу.

«Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту „Кавказ“, що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня — наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту „Кавказ“ і використовувалися для військової логістики агресора», — зазначають в Генштабі.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що удари по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» завдавалися кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса «Нептун». А результати об’єктивного контролю підтвердили вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується.

В Генштабі додали, що комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України. Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні вночі морські БПЛА ГУР МО України знищили два транспортно-десантні катери росіян і ще два пошкодили.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

307

Читайте нас у Facebook