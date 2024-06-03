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Політика

«Нехай здають паспорти»: Марʼяна Безугла запропонувала відмовитись від 11 млн українців за кордоном

13:46 3 червня 2024
Мар'яна Безугла

Військовозобов’язані українці за кордоном, які у визначений термін не оновлять дані у застосунку «Резерв+» і не повернуться в Україну стати на військовий облік в ТЦК та СП, мають відмовитись від громадянства України. Таку заяву зробила народна депутатка України від «Слуги народу» Мар’яна Безугла в ефірі токшоу Суспільного «Новий відлік» .

Обговорюючи цю постанову, Мар’яна Безугла сказала, що її виконання чи невиконання впиратиметься у волю кожної людини і не нестиме за собою правових наслідків. У відповідь народна депутатка від «Голосу» Юлія Клименко спростувала це твердження: адже якщо військовозобов'язаний не оновить дані і не стане на військовий облік, в Україні його буде оголошено у розшук і відкрите кримінальне провадження.

На це Мар’яна Безугла сказала: «Окей, добре, нехай здає український паспорт і бере інший».

На питання Юлії Клименко, чи готова вона внаслідок цієї постанови втратити 11 мільйонів наших громадян, Безугла перепитала: «А вони наші?».

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«Наші. Це наші громадяни. Двадцять років вони надсилали в Україну 18 млрд доларів щорічно. Це наші гастарбайтери, які годували вас, в тому числі, податками. Вони не вивозили свої сім’ї, а сюди відправляли гроші. 18 млрд — це в десять разів більше, ніж нам дають міжнародні організації», — відповіла Юлія Клименко.

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Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну № 563, військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяці, до 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік.

Раніше політичний експерт Олександр Кочетков запропонував метод реакції на подібні необдумані заяви одіозних депутатів — він закликав їх повністю ігнорувати.

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