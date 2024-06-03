Кожній жінці по силам перемогти його: Марина Жукова порадила, як пробити засмічення в трубах без зайвих трат

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка часто дає дієві поради з прибирання, впевнена, що жінка може здолати будь-яку проблему в домі, в тому числі і пробити засмічення в раковині чи унітазі. Особливо у тих випадках, коли її чоловік на роботі, у відрядженні тощо.

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Зокрема, Марина розповіла, як можна без проблем пробити засмічення у трубах. Цю роботу навіть деякі чоловіки вважають «вищим пілотажем» виконання своїх обов'язків по дому.

Експертка поділилася секретним рецептом, який допоможе впоратися із засміченнями в трубах, позбутися неприємного запаху і навіть запобігти їхній появі. Рецептів декілька.

Рецепт № 1. Сода та сіль для м'якого чищення

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Знадобиться:

100−150 мл гарячої води

1−2 столові ложки великої солі

1−2 столові ложки харчової соди.

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Все це потрібно добре перемішати. Розчин допоможе розм'якшити всі відкладення, що накопичилися всередині труб, і розбити пробки засмічення. Сода добре поглинає неприємні запахи, тому її обов'язково потрібно додавати. Якщо просто сипати сіль та соду в сухому вигляді, вони не дадуть такого ефекту розм'якшення.

Розчин акуратно вилити у злив, закрити його та залишити на ніч. Важливо, щоб розчин добре поконтактував із відкладеннями у трубах.

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Якщо засмічення дуже сильне, можна зробити більш концентрований розчин.

Рецепт № 2. Каустична сода для потужного чищення

Знадобиться:

100−200 мл гарячої води

1−2 столові ложки харчової соди

1 десертна ложка каустичної соди (можна додати столову ложку, але обережно!).

Каустичну соду обов'язково розчинити у воді. Не можна додавати її до труб у сухому вигляді, тому що вона може роз'їсти їх.

Добре перемішати розчин та вилити у злив. Залишити на 2 години, але процес потрібно контролювати.

Через 6 годин, коли розчин попрацював, змішати 100 мл густого та недорогого засобу для миття посуду та 9% столовий оцет.

Вилити у злив. Потім залити окропом. Цей розчин відмінно очистить труби від залишків засмічення і надасть їм блиску.

Раніше Марина Жукова порадила, що зробити, щоб унітаз був завжди чистим, а в туалеті стояв приємний запах.

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