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Події

Російські терористи завдали ударів авіабомбами та «Смерчами» по Донецькій області: загинули дитина та жінка

17:28 3 червня 2024
руйнування

Вранці 3 червня, після масованого удару по Харківщині та Дніпру, росіяни вдарили по селу на Донеччині. Загинуло двоє людей, серед них дитина, ще одну жінку поранено, повідомили в Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, 3 червня 2024 року, об 11:20, російська армія завдала удару по с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки, ймовірно, із застосуванням авіабомби „УМПБ Д-30СН“ загинула жінка», — йдеться у повідомленні.

Пізніше, о 12:40, окупанти знову обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ «Смерч».

Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору. Від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір поранено.

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У селі пошкоджено декілька домоволодінь, додали в прокуратурі.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 1 червня росіяни завдали по Україні масованого ракетно-дронового удару. Було запущено 100 повітряних цілей. Атака була спрямована на енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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