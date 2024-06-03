Не позбавляйте себе захисту перед темними силами: чому не варто віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

Багато людей зберігають у шафі одяг, який має пристойний вигляд, але вже не вдягається досить тривалий час. Викинути такі речі шкода. Багато хто знайшов секонд хенду розумне застосування і віддає одяг тим людям, кому він дуже потрібний.

ВІДЕО ДНЯ

Звичайно, це дуже добре з погляду моралі, але дуже шкідливо з точки зору захисту від нападу злих сил, вважає філософ та письменниця Марія Ніколаєва.

«Одяг є психологічним захистом для людини. Він стає нашою другою шкірою, захистом від кліматичних умов, способом презентації свого соціального статусу. Згодом ми ніби зливаємося з улюбленими речами та своїм іміджем. Тому деяким людям так складно уявити, що їхній одяг носитиме хтось інший — начебто хтось вкрав у нас частинку особистості», — розповідає письменниця.

Певно, кожен стикався з тим, що йому некомфортно одягати чужі речі — начебто хтось намагається нав'язати свою волю, думки і долю.

РЕКЛАМА

Цілком ймовірно, що людина, яка отримає ваш одяг і буде його носити, буде відчувати щось подібне, і постарається «позбавитись» чужого впливу, і тим самим ненавмисне причинить «пробоїну» у вашому енергозахисті. Особливо це небезпечно, якщо в кишенях випадково залишиться дорога для вас річ.

До того ж коли ми віддаємо одяг чи взуття нужденним, то навряд чи побачимо, хто буде ними користуватися, і чи не буде це людина з «недобрим оком» чи той, хто має в собі хист до недобрих знань. Іноді представники недобрих сил спеціально полюють на речі заможних і багатих людей, щоб з їхньою допомогою перевести на себе потоки багатства, з якими вони пов'язані.

РЕКЛАМА

Тому якщо ви не відчуваєте у собі достатньо сил, щоб протистояти подібним діям, то і не варто шкодити самій собі. Це може позначитися на здоров'ї та самопочутті в цілому, а також удачливості та цілях на майбутнє.

Ще один аспект: речі, які ми носимо, «наповнюються» нашою особистою енергетикою, стаючи своєрідним двійником нашої аури. І якщо ми добровільно розлучаємося з ними, то ніби передаємо комусь свій енергетичний захист і життєву силу. І, відповідно ризикуємо втратити їх.

РЕКЛАМА

Експерти радять: перед тим, як передавати на благодійні цілі одяг чи взуття, обов'язково провести їхнє очищення. Тільки анулювавши канал енергетичного зв'язку з річчю, можна віддати її, нічим не ризикуючи.

Крім того, якщо ви вирішили віддати одяг, не потрібно про нього шкодувати. У разі жалю зможе активізуватися канал відтоку енергії, а в аурі того, хто дає, утворюються «пробоїни». Це призводить до слабкості, психологічних проблем, недугу.

«Звичайно, робити добрі справи потрібно, і від цього ніхто не сміє вас відмовляти. Але пам'ятайте, що за своє щастя відповідальні саме ви, і якщо добра справа йому заважає, то це вже можна кваліфікувати як самошкідництво. Розлучаючись з речами, переконайтеся, що ви вже не залежите від них та не ідентифікуєте з ними свій образ», — рекомендує письменниця.

Нагадаємо, київський мольфар Макс Гордєєв прокоментував кілька дивних, але «працюючих» прикмет, зокрема, тих, що стосуються грошей.

216

Читайте нас у Facebook